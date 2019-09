Business news: India, nei servizi finanziari e informatici metà dei posti di lavoro delle società quotate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I settori dei servizi finanziari e informatici in India sono quelli che offrono più occupazione, nonostante gli sforzi del governo di promuovere l’industria nazionale (ad esempio col programma “Make in India”): metà dei posti di lavoro di tutte le compagnie quotate si concentra in quelle attività, che tra l’altro si avvalgono in misura significativa di personale femminile. Lo rivela uno studio della banca di investimenti Clsa, che ha preso in considerazione 250 società presenti sui mercati regolamentati. Complessivamente tali aziende hanno creato 4,5 milioni posizioni lavorative nell’anno fiscale 2019 (finito a marzo), di cui il 28 per cento nei servizi finanziari e il 26 per cento in quelli informatici. L’intero comparto privato ha incrementato l’organico del 9,2 per cento (del 4,1 per cento tra le società quotate), mentre quello pubblico ha registrato una flessione del 2,6 per cento. Quest’ultimo, comunque, resta il primo datore di lavoro, impiegando il 60 per cento della manodopera. Tra le compagnie quotate Tata Consultancy Services ha la forza lavoro più grande, 420 mila dipendenti, e il più alto numero di donne, 152.114. Infosys, invece, ha la maggiore percentuale di lavoratrici, il 37 per cento. Quess Corp ha il record di assunzioni nell’ultimo anno: 56.300. (Inn)