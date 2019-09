Business news: Kazakhstan-Cina, presidente incontra comunità imprenditoriale, focus su cooperazione

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha avuto un incontro con i rappresentanti della comunità imprenditoriale cinese nel quadro della sua visita ufficiale attualmente in corso nel paese. Lo riferisce il servizio stampa della presidenza di Nur-Sultan. “Negli ultimi 27 anni siamo riusciti a mettere in piedi rapporti bilaterali esemplari, e ad avviare una cooperazione strategica ed efficace in tutti i settori più importanti delle nostre economie grazie ad un dialogo costante”, ha detto il capo dello Stato nel suo intervento, sottolineando il contributo fondamentale dato dal suo omologo, Xi Jinping, e dal primo presidente della repubblica centrasiatica, Nursultan Nazarbayev, allo sviluppo dei rapporti bilaterali. (Res)