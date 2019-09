Business news: India, ministro Finanze annuncia misure per rilanciare l’industria dell’auto

- Il ministro delle Finanze dell’India, Nirmala Sitharaman, ha annunciato che il governo risponderà presto alle richieste dell’industria automobilistica, in grave difficoltà. Il 20 settembre si riunirà il Consiglio dell’imposta centrale sui beni e i servizi (Gst), che valuterà se abbassare l’aliquota sulle automobili, attualmente al 28 per cento. La titolare delle Finanze ha attribuito la crisi del settore a diversi fattori, tra i quali il passaggio agli standard di emissioni inquinanti Bharat Stage VI, previsto per il 2020, e il “cambio di mentalità” di molti utenti, che invece di comprare un’auto preferiscono avvalersi di servizi di trasporto come Uber o Ola Cabs. Il mese scorso l’esecutivo ha già annunciato alcune misure, tra le quali la revoca del divieto di acquisto di nuovi veicoli da parte dei dipartimenti pubblici e la permanenza degli standard di emissione Bs IV per tutti i veicoli acquistati fino al 2020. (Inn)