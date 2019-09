Business news: Islanda-India, presidente indiano sollecita imprese a sfruttare complementarietà

- Il presidente dell’India, Ram Nath Kovind, in visita in Islanda, a Reykjavík, è intervenuto a un forum d’impresa bilaterale, organizzato dalla Federazione del commercio islandese e dall’agenzia di promozione Promote Iceland, dalle Camere di commercio associate dell’India e dalla Confederazione dell’industria indiana, dall’Associazione d’impresa India-Islanda e dal Consiglio del commercio indo-islandese. Oltre trenta aziende indiane hanno preso parte all’evento. Il capo di Stato indiano ha riferito l’esito positivo del colloquio avuto con l’omologo islandese, Guoni Thorlacius Johannesson, concluso con l’impegno a rafforzare le relazioni, e si è soffermato sui punti di forza dei due paesi, ricordando i passi avanti compiuti dall’India negli ultimi anni per migliorare l’ambiente imprenditoriale e aprirsi agli investimenti esteri diretti. (Inn)