Business news: Vietnam-Cuba, premier vietnamita riceve ministro Commercio estero cubano, focus su investimenti

- Il primo ministro del Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, ha ricevuto ad Hanoi il ministro del Commercio e degli investimenti esteri di Cuba, Rodrigo Malmierca Diaz, in visita nel paese del Sud-asiatico, accompagnato da una delegazione, per partecipare alla 37ma riunione del Comitato intergovernativo. Il ministro cubano, riferisce l’agenzia di stampa “Viet Nam News”, ha ringraziato il Vietnam per la fornitura di riso, in un momento in cui l’Isola è in difficoltà a causa delle sanzioni statunitensi, e ha auspicato un aumento degli investimenti da parte del paese partner, dato che Cuba ospita molte aziende vietnamite; ha aggiunto che L’Avana sta esaminando diverse misure volte a migliorare il clima di impresa e ad attrarre più investimenti esteri. Il premier vietnamita ha assicurato che il Vietnam continuerà a collaborare strettamente con Cuba per garantire una fornitura stabile di riso e per promuovere gli investimenti nel paese dei Caraibi; inoltre, ha accolto con favore l’intenzione di Cuba di incrementare l’esportazione di servizi di assistenza sanitaria in Vietnam. (Fim)