Business news: Cina, Saic Volkswagen espande la produzione nello stabilimento dello Xinjiang

- Lo stabilimento di Saic Volkswagen nella regione autonoma uigura dello Xinjiang, nell'estremo ovest della Cina, aumenterà la produzione in serie di un modello Suv a metà del 2020. Lo ha dichiarato Fu Xuejun, direttore generale di Saic Volkswagen dello Xinjiang. "La linea di produzione di Suv è stata installata e dovrebbe iniziare la produzione in serie del modello Tharu a luglio del prossimo anno", ha dichiarato Fu. La consociata dello Xinjiang in precedenza aveva prodotto solo il nuovo modello di berlina Santana, con la produzione di oltre 20 mila unità l'anno scorso. Con la produzione in serie del modello Suv, l'output totale nello stabilimento dello Xinjiang dovrebbe aumentare a 50 mila unità. Quello di Urumqi, capitale dello Xinjiang, è il primo impianto di produzione di Saic Volkswagen nella Cina occidentale, e anche il primo impianto di assemblaggio di veicoli passeggeri dello Xinjiang. (Cip)