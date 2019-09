Business news: Iraq, ministro Petrolio annuncia taglio produzione greggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iraq taglierà la sua produzione di greggio per mantenere la “stabilità” del mercato. Lo ha annunciato il ministro del Petrolio, Thamer al Ghadhban, al termine di colloqui tra il primo ministro Adel Abdul Mahdi e altri leader dei paesi esportatori. A gennaio Baghdad ha accettato con riluttanza l’accordo sui tagli stabilito dal gruppo Opec+, che raccoglie i membri dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e i principali partner fuori dal cartello. Ad agosto, tuttavia, si è assistito a un aumento della produzione dei paesi Opec come risultato di una crescita dell’offerta da parte di Iraq e Nigeria. Ghadhban ha spiegato che l’Iraq – le cui entrate statali dipendono quasi interamente dai profitti dell’export petrolifero – aveva “bisogno” di aumentare la produzione a causa dell’aumento del consumo interno dovuto al forte caldo di questa estate. Il ministro ha tuttavia aggiunto che il paese resta “impegnato” a rispettare l’accordo sui tagli a partire da ottobre. Ghadhban ha inoltre sottolineato come i negoziati in corso tra le autorità federali e il governo regionale curdo sulla produzione e sull'esportazione di petrolio siano “in fase avanzata”. (Irb)