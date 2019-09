Business news: Iraq, produzione attuale a 4,6 milioni di barili al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iraq produce attualmente 4,6 milioni di barili di petrolio al giorno, ma rispetterà gli accordi con i partner tagliando circa 150 mila barili al giorno prodotti nel sud. Lo ha dichiarato il ministro del Petrolio Thamer al Ghadhban intervenendo questa mattina al Consiglio mondiale dell’Energia a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Secondo il ministro, è tuttavia “prematuro parlare di un ulteriore taglio alla produzione nel quadro dell’accordo” tra i membri dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e i principali partner fuori dal cartello. A gennaio Baghdad ha accettato con riluttanza l’accordo sui tagli stabilito dal gruppo Opec+, che raccoglie i membri dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e i principali partner fuori dal cartello. Ad agosto, tuttavia, si è assistito a un aumento della produzione dei paesi Opec come risultato di una crescita dell’offerta da parte di Iraq e Nigeria. Ghadhban ha spiegato che l’Iraq – le cui entrate statali dipendono quasi interamente dai profitti dell’export petrolifero – aveva “bisogno” di aumentare la produzione a causa dell’aumento del consumo interno dovuto al forte caldo di questa estate. Il ministro ha tuttavia aggiunto che il paese resta “impegnato” a rispettare l’accordo sui tagli a partire da ottobre. Ghadhban ha inoltre sottolineato come i negoziati in corso tra le autorità federali e il governo regionale curdo sulla produzione e sull'esportazione di petrolio siano “in fase avanzata”. (Irb)