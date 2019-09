Business news: Fmi, Arabia Saudita consideri aumento Iva al 10 per cento

- L'Arabia Saudita dovrebbe considerare l’aumento al 10 per cento dell’imposta sul valore aggiunto (Iva), attualmente al 5 per cento. È quanto emerge da un rapporto del Fondo monetario internazionale (Fmi) redatto a giugno. Nel rapporto il Fondo ha sottolineato l'importanza per il principale esportatore mondiale di petrolio di migliorare la propria posizione fiscale a fronte di prezzi del greggio più bassi a fronte di un possibile allargamento del disavanzo di bilancio. L’Fmi ha affermato che "il pendolo fiscale si è spinto troppo in avanti per sostenere la crescita a breve termine e l'attuazione delle riforme" e che il piano delle autorità di raggiungere il pareggio di bilancio entro il 2023 dipende da ipotesi ottimistiche sul prezzo del petrolio. "Se i prezzi del petrolio scendessero drasticamente, il paese dovrebbe affrontare grandi deficit fiscali, ma con riserve di bilancio più deboli rispetto al 2014", si legge nel rapporto. Lo Stato del Golfo ha ridotto la sua produzione di greggio nel quadro dell’accordo tra Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e i produttori al di fuori del Cartello per mantenere stabili i prezzi del petrolio. Tuttavia, il rallentamento della domanda di petrolio e l'indebolimento dell'economia globale hanno tenuto sotto pressione i prezzi, ritornato in queste settimane nuovamente intorno ai 60 dollari al barile. L'Fmi prevede che il disavanzo di bilancio aumenterà quest'anno al 6,5 per cento del prodotto interno lordo (Pil) dal 5,9 per cento del Pil nel 2018, poiché una spesa pubblica più elevata dovrebbe probabilmente frenare il lato positivo di una crescita economica non petrolifera più forte. La spesa pubblica è aumentata del 6 per cento nella prima metà dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2018, sostanzialmente in linea con l'obiettivo di bilancio di aumentare la spesa del 7 per cento nel 2019 per stimolare la crescita. L'Arabia Saudita ha introdotto l’Iva al 5 per cento a gennaio 2018 per migliorare la generazione di entrate non petrolifere dopo che un crollo dei prezzi del petrolio da metà 2014 ha danneggiato le sue entrate. Nell'ambito di una serie di misure di risanamento di bilancio, l’Fmi "ha suggerito di prendere in considerazione l'innalzamento dell'aliquota Iva dal 5 al 10 per cento" in consultazione con il blocco del Consiglio di cooperazione del Golfo che ha concordato l'introduzione dell'imposta. (Res)