Business news: Mauritania, parlamento esamina modifiche a legge di bilancio 2019

- La commissione finanziaria dall'Assemblea nazionale (il parlamento monocamerale) della Mauritania ha iniziato l'esame del secondo disegno di legge che modifica la legge finanziaria per l'anno 2019. La commissione ha ascoltato all'inizio della riunione una presentazione del ministro delle Finanze, Mohamed Lemine Ould Dhehbi, sugli aspetti essenziali del disegno di legge e sulle modifiche apportate. Il consiglio dei ministri aveva approvato, in una riunione speciale della scorsa settimana, un progetto di legge che modifica il “Finance Act 2019”. Secondo l'agenzia di stampa mauritana “Sahara medias”, gli emendamenti non prevedono nuove tasse ma una ridistribuzione delle risorse in base al rimpasto di governo. (Mar)