Business news: Egitto, inflazione urbana scesa al 7,5 per cento ad agosto

- L'inflazione dei prezzi al consumo nelle aree urbane dell’Egitto è scesa al 7,46 per cento nel mese di agosto dall'8,66 per cento registrato a luglio, il dato più basso in quasi quattro anni. È quanto emerge dai dati diffusi dall’ufficio di statistiche nazionale Capmas. L'Egitto ha recentemente concluso il programma di riforme economiche sostenuto dal Fondo monetario internazionale (Fmi), che ha incluso forti tagli ai sussidi e la liberalizzazione del tasso di cambio della sterlina egiziana. I dati agosto appaiono in controtendenza con il picco dei prezzi registrato nel 2017, soprattutto alla luce del nuovo ciclo di tagli dei sussidi al carburante e altri beni che hanno fatto crescere i prezzi nei mesi scorsi tra il 16 e il 30 per cento. (Cae)