Centrodestra: Toti, coalizione torni con nuove facce e nuovo linguaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centro destra deve tornare con nuove facce e un nuovo linguaggi secondo il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Lo ha detto parlando con i giornalisti a margine dell'incontro degli amministratori leghisti in corso a Milano rispondendo a chi gli ha chiesto se il dialogo di ieri tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini sia il ritorno del Centrodestra. “vedremo in quale forme e in quali modi, di certo deve cambiare molto. Deve cambiare facce, deve cambiare linguaggio, deve cambiare alleanze, perché così come abbiamo fatto negli ultimi 10 anni non è andata tanto bene". (Rem)