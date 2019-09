Legge elettorale: Salvini, Regioni chiedano referendum su proporzionale, quesito è già pronto

- Il segretario della Lega, Matteo Salvini, chiudendo l'assemblea degli amministratori del Carroccio in corso a Milano, ha lanciato una proposta ai Consigli regionali guidati dal centrodestra, cioè quella di approvare la richiesta di un referendum abrogativo dell'attuale legge elettorale, prima che il Parlamento voti una nuova norma proporzionale pura. "È incredibile questa trasformazione dei 5 Stelle da anti-casta a casta. Una delle prime riunioni che ha fatto la nuova maggioranza è stata sulla legge elettorale e l'hanno fatta nel chiuso delle stanze, su come cambiare la legge elettorale per perpetuare il furto di democrazia e l'inciucio", ha detto Salvini. "L'arma - ha proposto - può essere il referendum: se lo chiedono 5 regioni, poi la consultazione non viene fatta sulla piattaforma Rousseau. La scelta tra chiarezza e inganno è tra avere un sistema elettorale in Italia completamente maggioritario. Siete in tanti, se vi mettete d'accordo, il quesito è già pronto: facciamo l'esatto contrario di quello che stanno facendo a Roma, chi prende un voto in più governa 5 anni. Se 5 Regioni a maggioranza assoluta lo approvano entro la fine di settembre, si va a referendum in primavera. Se partono queste 5 regioni, io sono convinto poi che nei banchetti, raccogliamo 5 milioni di firme a sostegno di questa proposta di legge di chiarezza". Salvini spiega di volere un maggioritario puro: "Chi prende un voto in più vince, collegio per collegio, come i sindaci. Io voglio sapere chi ho votato. E se per caso va in Parlamento con il mio voto e poi s'inventa di governare con gli altri, vado a citofonargli a casa". "Voglio vederli gli anti-casta che tornano al proporzionale. Io eleggerei anche il presidente della Repubblica con il voto diretto dei cittadini, ma intanto mi accontenterei di avere parlamentari eletti con un nome e una faccia", ha concluso Salvini.(Rem)