Yemen: vice ministro Difesa saudita Khalif Bin Salman riceve presidente Hadi

- Il vice ministro della Difesa dell'Arabia Saudita, il principe Khalid bin Salman, ha incontrato ieri sera il presidente yemenita Abdrabbuh Mansur Hadi a Riad. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa saudita (Spa), il principe saudita ha ribadito la posizione del Regno di sostenere il governo legittimo dello Yemen per contrastare la milizia houthi appoggiata dall'Iran e per preservare l'unità, la sicurezza e la stabilità del Paese. Il principe Khalid ha elogiato il modo del presidente yemenita di affrontare qualsiasi questione e in particolare il mantenimento della pace nel paese, in conformità con i riferimenti riconosciuti dell'Iniziativa del Golfo e gli esiti del dialogo nazionale e le pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite. In un tweet, il principe Khalid ha affermato che i due hanno discusso dell'importanza di mantenere il dialogo e il coordinamento tra i due paesi per contrastare la milizia Houthi sostenuta dall'Iran e combattere il terrorismo per garantire la pace e la stabilità nel paese. All'incontro hanno partecipato anche l'ambasciatore saudita in Yemen, Mohammed bin Saeed al-Jaber e il vicepresidente yemenita Ali Mohsen Saleh. (Res)