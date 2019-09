Frosinone: al casello con un chilo di cocaina, arrestato 27enne romano

- Un 27enne romano, già censito per reati di favoreggiamento personale e falso in scrittura privata, è stato arrestato ieri sera dagli uomini della stazione dei Carabinieri di Frosinone per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo è stato fermato dai militari nei pressi del casello autostradale di Frosinone per un semplice controllo stradale. La sua agitazione ha però insospettito i carabinieri che hanno quindi deciso di perquisire l'automobile dove hanno trovato, nascosto nel vaso fusibili, un involucro contenente un panetto del peso di un chilo di cocaina che, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 150.000 euro. La sostanza stupefacente è stata sequestrata, mentre l'uomo p stato condotto dai carabinieri presso la locale Casa Circondariale.(Rer)