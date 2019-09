Mozambico: Unicef, dopo cicloni di primavera crisi nutrizionale per un quasi un milione di persone

- Il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) avverte che quasi 1 milione di persone, tra cui 160.000 bambini sotto i cinque anni, nel nord del Mozambico devono far fronte a carenze alimentari e a una crisi nutrizionale, con condizioni che dovrebbero peggiorare nei prossimi mesi. La terribile situazione, si legge in una nota, è la diretta conseguenza della devastazione causata dai cicloni Idai e Kenneth, che ha colpito il Mozambico centrale e settentrionale nei mesi di marzo e aprile di quest'anno. Le due tempeste hanno provocato inondazioni diffuse, la distruzione di quasi 780.000 ettari (7.800 kmq) di colture agricole e lo sfollamento di decine di migliaia di famiglie.Il numero di bambini al di sotto dei cinque anni che affrontano livelli critici di insicurezza alimentare dovrebbe salire a 200.000 nelle zone colpite dalla tempesta entro febbraio 2020. Nello stesso periodo circa 38.000 bambini potrebbero diventare gravemente malnutriti e a rischio di morte. (segue) (Com)