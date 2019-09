Russia-Serbia: premier Medvedev, visita ufficiale a Belgrado prevista per 19-20 ottobre

- Il primo ministro della Federazione Russa, Dmitrij Medvedev, si recherà in visita ufficiale a Belgrado nelle giornate del 19-20 ottobre, per prendere parte alle celebrazioni del 75mo anniversario dalla liberazione della capitale serba dall'occupazione nazista. Lo si apprende grazie a una nota diffusa dal servizio stampa del governo di Mosca, in cui viene spiegato che l'invito era stato avanzato dal presidente Aleksandar Vucic. "Il primo ministro incontrerà il capo dello Stato e l'omologa, Ana Brnabic, nel quadro della visita, per discutere una serie di questioni di rilievo nel quadro della cooperazione economica, commerciale, culturale e umanitaria bilaterale", si legge nel documento. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Sputnik", a margine della visita dovrebbero essere firmati alcuni accordi bilaterali. (Rum)