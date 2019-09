Legge elettorale: Fontana su referendum, Lombardia è pronta, sarà lotta contro tempo

- La Lombardia è pronta ad accogliere la proposta rivolta poco fa da Matteo Salvini all’assemblea degli amministratori della Lega, di approvare una proposta di referendum abrogativo del Rosatellum in cinque Consigli regionali. Lo ha annunciato ai giornalisti, al temine dell’assemblea, il presidente della Lombardia, Attilio Fontana. “Siamo pronti a lanciare questa proposta referendaria che mi sembra molto opportuna. Il ritorno al proporzionale, come vuole fare questo governo, sarebbe un ennesimo ritorno al passato”. La proposta deve essere votata da 5 consigli regionali entro la fine di settembre, affinché il referendum si svolga in primavera. “Adesso sarà una corsa contro il tempo. Bisognerà presentare la proposta in commissione e dopo il passaggio in commissione portarla in aula. L’unico problema è che dovremo approvarla entro la fine di settembre. La settimana prossima faremo il passaggio in commissione e per quello in Consiglio si andrà come minimo alla seduta successiva”, ha spiegato Fontana. (Rem)