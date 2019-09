Singapore: allarme per qualità dell'aria dopo incendi in Indonesia

- L'agenzia ambientale del Singapore (National environment agency, Nea) ha certificato, per la prima volta negli ultimi tre anni, "malsana" la qualità dell'aria sul territorio nazionale. L'organismo, che ha riportato una pericolosa concentrazione di particelle pm 2,5, ha invitato la popolazione a "ridurre o portare al minimo l'esercizio fisico all'aperto", specialmente se "prolungato e estenuante", almeno nelle prossime 24 ore. La notizia alimenta le polemiche regionali legate alla dispersione di fumo inquinante proveniente dagli incendi che bruciano in Indonesia. Per la Nea, il peggioramento della qualità dell'aria è da ascriversi a una "confluenza di venti che portano il fumo da Sumatra (Indonesia) in Singapore". (segue) (Fim)