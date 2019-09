Singapore: allarme per qualità dell'aria dopo incendi in Indonesia (2)

- Gli incendi in Indonesia, divampati all'inizio della stagione secca di giugno, sono aumentati nel corso dell'ultimo mese, arrivando a provocare tensioni diplomatiche con la Malesia, che si è vista costretta a chiudere centinaia di scuole per non esporre studenti e insegnanti alla cappa di fumo che occupa ampie porzioni di territorio. L’Indonesia ha respinto le accuse avvertendo che i disagi sono creati anche da incidenti scoppiata nella stessa terra malese. “Il governo indonesiano si è impegnato sistematicamente per risolvere la questione al meglio delle proprie possibilità. Non tutto lo smog proviene dall’Indonesia”, ha dichiarato il ministro dell’Ambiente indonesiano, Siti Nurbaya Bakar. Il ministro ha accusato la Malesia di scarsa trasparenza: secondo Siti Nurbaya, infatti, parte dello smog proverrebbe dallo Stato malese di Sarawak, nel Borneo. (segue) (Fim)