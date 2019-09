Legge elettorale: Zaia su referendum, idea battere sul tempo il Parlamento

- La strategia della Lega, presentata oggi a Milano dal segretario Matteo Salvini all’assemblea degli amministratori del Carroccio, si basa sull’idea che il referendum abrogativo della parte proporzionale del Rosatellum si svolga prima rispetto all’eventuale approvazione da parte del Parlamento di una legge elettorale proporzionale pura. Lo ha spiegato il presidente del Veneto, Luca Zaia, parlando con i giornalisti al termine dell’assemblea degli amministratori leghisti. “La proposta è abrogare quella parte di proporzionale del Rosatellum e quindi tornare ai collegi uninominali”, ha detto. Ai giornalisti che gli chiedevano che senso avrebbe il referendum, se nel frattempo il Parlamento dovesse approvare una nuova legge elettorale proporzionale, Zaia ha replicato: “Bisogna capire che tempi ha il Parlamento e che tempi abbiamo noi”. Il primo passaggio è quello per i Consigli regionali, almeno cinque: “Noi in Veneto lo faremo subito, perché poi - come ha detto Salvini - dobbiamo presentare tutto entro il 30 settembre”, ha spiegato Zaia. (Rem)