Moldova-Francia: ministro Popescu incontra omologa per gli Affari europei, focus su cooperazione

- Il ministro degli Esteri moldavo, Nico Popescu, ha incontrato l'omologa francese per gli Affari europei, Amelie de Montchalin, nel quadro della sua visita ufficiale a Chisinau. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Moldpres", aggiungendo che durante l'incontro è stato confermato l'interesse di Parigi a promuovere una maggiore cooperazione tra la Moldova e l'Unione europea. Stando alle informazioni diffuse, le due parti hanno discusso una lunga lista di questioni rilevanti sul piano bilaterale, regionale e internazionale, concordando sulla necessità di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra Chisinau e Parigi in ambito politico, culturale ed economico e sottolineando l'enorme potenziale di sviluppo presente in settori come l'agricoltura, le infrastrutture e i servizi. In aggiunta, il ministro francese ha ribadito l'interesse di Parigi a collaborare con le autorità moldave in tutte le questioni e i problemi di natura fiscale, come la doppia imposizione e la lotta all'evasione. Secondo quanto riportato all'interno del testo della dichiarazione congiunta pubblicato da "Moldpres", de Montchalin ha anche annunciato per questo autunno l'arrivo a Chisinau di una delegazione di esperti francesi, che aiuteranno le autorità del paese esteuropeo a portare avanti una serie di importanti riforme nei settori della sanità e della giustizia. (segue) (Moc)