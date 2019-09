Moldova-Francia: premier Sandu incontra ministro de Montchalin, focus su riforme e cooperazione

- Il primo ministro della Moldova, Maia Sandu, ha incontrato il segretario di Stato francese agli Affari europei, Amelie de Montchalin, nel quadro della sua visita ufficiale a Chisinau. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Sputnik", aggiungendo che la premier ha ringraziato ufficialmente le autorità di Parigi per il loro sostegno al processo di democratizzazione e riforma in corso in Moldova. "Una realizzazione rapida ed efficiente dell'accordo di associazione che abbiamo stipulato con l'Unione europea è una delle nostre massime priorità", ha ribadito Sandu, che durante l'incontro ha discusso una serie di misure per attrarre investitori stranieri all'interno del mercato moldavo. Secondo quanto riportato dai media dei due paesi, il ministro francese ha sottolineato l'importanza del Partenariato orientale e sottolineato la necessità di rafforzare la cooperazione bilaterale nell'avviamento di nuovi progetti congiunti. A questo proposito, durante la visita è stata firmata una lettera d'intenti per la partecipazione della Francia alle attività di ricostruzione e modernizzazione dell'autostrada Chisinau-Ungheni. Il documento è stato firmato dal ministro dell'Economia moldavo, Vadim Brinzan, e dalla stessa de Montchalin.(Moc)