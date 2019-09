Difesa: via libera da Washington per vendita munizioni a Marocco

- Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha autorizzato il Marocco ad acquistare quasi 8.500 munizioni di vario tipo, con un prezzo di poco inferiore a 1 miliardo di dollari. I due pacchetti - un pacchetto di armi utilizzate sull'F-16 per 209 milioni di dollari e una tranche di missili TOW per 776 milioni di dollari, - sono stati annunciati sul sito web della Defense Security Cooperation Agency, ripreso oggi dai media di Rabat. Le armi "miglioreranno la sicurezza di un importante alleato non Nato che continua ad essere una forza importante per la stabilità politica e il progresso economico in Nord Africa", ha scritto il DSCA nel suo annuncio. "Una forte difesa nazionale e una forza militare dedicata aiuteranno il Marocco a sostenersi nei suoi sforzi per mantenere la stabilità".(Res)