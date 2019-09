Cuneo: accusa l'amico di averlo rapinato, 39enne di Saluzzo denunciato per calunnia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri di Saluzzo (Cuneo) hanno deferito in stato di libertà un uomo di 39 anni residente nel saluzzese, ritenuto responsabile del reato di calunnia. Quest’ultimo, già noto ai Carabinieri per una serie di vicissitudini giudiziarie, si è presentato in caserma alle 6 del mattino dichiarando che durante la notte un suo conoscente si era introdotto clandestinamente in casa sua e dopo averlo immobilizzato, si era impossessato di una somma di denaro contante e di un telefono cellulare. Ha aggiunto che una volta riuscito a liberarsi, si era precipitato dai Carabinieri per denunciare l’accaduto. Ricevuta la denuncia, i militari hanno avviato gli accertamenti finalizzati a ricostruire i fatti e a riscontrarne la veridicità. (segue) (Rpi)