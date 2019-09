Cuneo: accusa l'amico di averlo rapinato, 39enne di Saluzzo denunciato per calunnia (2)

- È tuttavia emerso che i due conoscenti avevano in realtà trascorso la notte nella città di Torino e dopo avere fatto uso di alcol o droghe, si erano addormentati all’interno del Parco del Valentino, dove verosimilmente il denunciante aveva smarrito o era stato derubato da ignoti dei suoi effetti personali, scegliendo successivamente di accusare il suo conoscente, simulando addirittura una rapina in abitazione. Le dichiarazioni lacunose e contraddittorie, integrate dai riscontri oggettivi costituiti dall’analisi delle immagini delle telecamere di video sorveglianza presenti in Saluzzo e dei contatti telefonici intrattenuti, hanno permesso ai Carabinieri di smentire la versione dei fatti fornita dal soggetto e di deferirlo all’Autorità Giudiziaria per il reato di calunnia. (Rpi)