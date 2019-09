Osce: segretario generale Greminger, visita in Moldova prevista per 17-19 settembre

- Il segretario generale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), Thomas Greminger, si recherà in visita ufficiale in Moldova dal 17 al 19 settembre per una serie di colloqui con i vertici del paese esteuropeo. Lo riferisce il canale televisivo pubblico "Moldova 1", aggiungendo che il segretario si recherà anche a Tiraspol, in Transnistria, per incontrare la leadership della repubblica autoproclamata. Secondo quanto riportato all'interno di un comunicato diffuso dall'Osce, la visita di Greminger in Moldova è tesa a promuovere il proseguimento del processo che dovrebbe portare alla risoluzione del conflitto in Transnistria, sula base dei principi e delle linee guida stabiliti lo scorso dicembre a Milano in occasione della ministeriale dell'Organizzazione. In aggiunta, il segretario generale discuterà anche la partecipazione dell'Osce alle attività di sgombero dei depositi di armamenti e munizioni rimasti in territorio moldavo e il sostegno dell'Organizzazione al processo di democratizzazione e riforme che le autorità di Chisinau stanno portando avanti. (Moc)