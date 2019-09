M5S: Santanchè (FdI), aumentare Iva per contanti in alberghi e ristoranti? Ridicoli, incompetenti e pericolosi

- "L'ultima ideona dei comunisti giallorossi è infierire su chi paga alberghi o ristoranti in contanti. La loro proposta sarebbe di aumentare l'Iva per chi decide di non pagare con la moneta elettronica. E tutto questo in un Paese che ha nell'industria del turismo una delle sue architravi. Ridicoli, incompetenti, pericolosi!". Così la senatrice di Fratelli d'Italia, Daniela Santanchè, su twitter.(Ren)