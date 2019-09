Imprese: a Sant'Elpidio a Mare si ricorda il fondatore di Elettronica

- Oggi a Sant'Elpidio a Mare (FM) la cerimonia in omaggio al fondatore di Elettronica, Filippo Fratalocchi a cui è stato dedicato lo slargo antistante al suo palazzo. Lo riferisce una nota dell'azienda dei sistemi ad alta tecnologia. Imprenditore illuminato, negli anni 50 portò in Italia una disciplina sconosciuta al tempo, la difesa elettronica per mezzi navali, avionici e terrestri, costruendo le basi su cui si è edificata una multinazionale oggi guidata dal nipote, l'ingegnere Enzo Benigni e che conta circa 1000 dipendenti nel mondo. "La storia di mio zio dimostra il genio tutto italiano fatto di intuizione, capacità imprenditoriale e attenzione alla alta tecnologia, caratteristiche che negli anni Cinquanta hanno permesso la fortunata rinascita industriale del secondo dopoguerra; impegno non disgiunto dell'attaccamento al suo territorio e alle sue radici messe sempre in primo piano", ha commentato Enzo Benigni, presidente e Ceo di Elettronica. "Sono onorato di avere la possibilità di proseguire questo modello imprenditoriale, nel rispetto della storia aziendale già avviata, a cui mi sento di aver doverosamente apportato solo attenzione costante all'innovazione - a cui dedichiamo ogni anno circa 10 ml di euro di investimenti - e uno sguardo verso il mondo, che ci ha resi oggi una multinazionale. Ringrazio la comunità locale e il sindaco di Sant'Elpidio a Mare per questo tributo che ci rende orgogliosi cittadini di questa città, che resta per noi un fondamentale riferimento". Elettronica, all'avanguardia nel settore Electronic Warfare da quasi 70 anni, fornisce ai governi di 30 Paesi oltre 3000 sistemi ad alta tecnologia. I sistemi di Elettronica sono progettati per una varietà di missioni operative chiave, dalla sorveglianza strategica, all'autoprotezione, al Sigint, alla difesa elettronica e al supporto operativo per applicazioni aeree, navali e terrestri. La compagnia vanta un solido record di collaborazioni nazionali ed internazionali di successo su tutte le principali piattaforme militari moderne come il fighter Tornado, il caccia Eurofighter Typhoon, l'elicottero NFH-90, la piattaforma PPA italiana, le navi italiana e francese Horizon e FREMM, e una vasta gamma di progetti in diversi paesi in tutto il mondo. (Com)