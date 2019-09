Legge di Bilancio: Brunetta (FI), sarà la più dura degli ultimi anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nuovo Esecutivo, europeista al contrario del precedente, accetterà subito le condizioni imposte da Bruxelles e sa benissimo che le richieste di maggior deficit, oltre il 2,0% del Pil per il prossimo anno, avanzate dal neo ministro Roberto Gualtieri, saranno subito respinte dalla Commissione. La Germania, seppur invitata dal resto d'Europa a reflazionare, ha già dichiarato di non essere intenzionata a violare il suo pareggio di bilancio, per i tedeschi (e non solo) un principio di finanza pubblica imprescindibile". Lo ha scritto in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia. "Che ormai vi sia una spaccatura evidente in Europa tra i falchi rigoristi del Nord, e le colombe del Sud è sin troppo evidente. Anche l'attacco senza precedenti di Germania, Olanda e Austria a Mario Draghi e alla sua politica di tassi sotto zero e di acquisto di titoli di Stato, definita "un atto oltre il dovuto" dal presidente della Bundesbank Jans Weidmann, con il presidente della BCE raffigurato dai media tedeschi come un Dracula che succhia il risparmio dei cittadini tedeschi, la dice tutta sul livello di intolleranza che si aggira in Europa nei confronti delle politiche tassa e spendi dell'Italia. Per tutti questi motivi, crediamo che la prossima manovra non avrà nessuna concessione dall'Europa, e sarà una nuova stangata per le famiglie e le imprese italiane. La colpa è sicuramente attribuibile al precedente Esecutivo ma intanto quello nuovo dovrà effettuare una delle più draconiane manovre finanziarie degli ultimi anni", ha concluso Brunetta.(Ren)