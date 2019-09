Centrodestra: Meloni (FdI), chiediamo ad alleati impegno ufficiale su presidenzialismo e maggioritario

- "Elezione diretta del Capo dello Stato, legge elettorale maggioritaria come stabilito dal popolo con un referendum e abolizione dei senatori a vita, che non sono eletti da nessuno ma che tengono in piedi i governi degli inciuci. Sono queste le battaglie che Fratelli d'Italia ha portato avanti in questi anni e che in passato sono state bocciate, purtroppo, anche dalla Lega al governo. Le coalizioni però si fanno con i fatti e non con le parole e per questo oggi Fratelli d'Italia chiede a Lega e Forza Italia un impegno ufficiale su queste sfide, le uniche in grado di fermare la deriva antidemocratica in cui il Pd vuole gettare l'Italia con l'aiuto dei grillini voltagabbana e poltronari". Lo ha dichiarato il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.(Ren)