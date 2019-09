Difesa: ministro polacco Blaszczak, prezzo F-35 sarà simile a quello pagato dal Belgio

- Il prezzo che la Polonia dovrà pagare per l'acquisto degli aerei da combattimento statunitensi F-35 sarà simile a quello proposto al Belgio: i due paesi stanno acquistando partite molto simili. Lo ha dichiarato oggi il ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak, aggiungendo che "è molto probabile che non superi i 6,5 miliardi di dollari". "Questo è il limite massimo, ma potrebbe subire ulteriori variazioni: quando abbiamo acquistato il sistema Patriot l'anno scorso il tetto era fissato a 10,5 miliardi di dollari, ma l'accordo è stato concluso ad un prezzo di poco inferiore a 5", ha detto il ministro, ribadendo quanto gli F-35 saranno cruciali per lo sviluppo delle competenze delle Forze armate polacche, oltre a fungere da deterrente. (Vap)