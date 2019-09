Immigrazione: De Petris (LeU), esito vicenda Ocean Viking dimostra che soluzioni si trovano con ragionevolezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'esito rapido e positivo della vicenda della Ocean Viking e la disponibilità della Germania ad accogliere il 25% dei rifugiati salvati di fronte alle coste italiane dimostrano che affrontando il problema con determinazione e con ragionevolezza, dialogando con l'Europa e con i Paesi della Ue con fermezza ma senza atteggiamenti inutilmente bellicosi, soluzioni si possono trovare facilmente", ha dichiarato la senatrice di LeU Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto. "Abbiamo vissuto, nell'ultimo anno, in un clima di isteria montata a freddo per esigenze che erano puramente di propaganda. Non si è fatto così nessun vero passo avanti nell'affrontare con umanità e intelligenza il problema delle migrazioni e nell'ottenere dalla Ue la giusta condivisione degli oneri e della responsabilità. Si è solo seminato odio a spese dei più deboli e dei più sfortunati. Stiamo ora finalmente chiudendo uno dei capitoli peggiori per il nostro Paese", ha concluso la presidente De Petris.(Ren)