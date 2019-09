Cooperazione: L'Egitto invia aiuti al Sud Sudan

- Due spedizioni egiziane di aiuti umanitari sono arrivate l'11 e il 12 settembre nella capitale sud-sudanese Juba. Il ministero degli Esteri del Cairo lo ha annunciato oggi in una nota. "Nel quadro degli sforzi dell'Egitto per rafforzare l'applicazione dell'Accordo di pace nel Sudan del Sud, due spedizioni egiziane di aiuti sono arrivate a Juba negli ultimi due giorni; l'11 e il 12 settembre", si legge nella nota. Le spedizioni comprendono medicine, tende e abiti militari. "Altre 3 spedizioni arriveranno in successione il 13, 15 e 16 settembre", si legge, aggiungendo che "questi aiuti mirano a potenziare la costruzione di campi per aiutare il Sud Sudan". (Cae)