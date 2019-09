Ue: governatore Friuli Venezia Giulia Fedriga, da trattati 1919 importante lezione per futuro

- Il tema dell'umiliazione dei vinti, che ha caratterizzato i trattati internazionali successivi al primo conflitto mondiale e che ha arato il terreno ai successivi drammi del Novecento, rappresenti un monito anche oggi, a 100 anni di distanza, affinché nessun popolo veda calpestati i propri diritti. Lo ha sottolineato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo al convegno internazionale "1919-2019: il Trattato di Saint-Germain-en-Laye e le conseguenze per il continente europeo", organizzato a Trieste, presso la sede dell'Iniziativa Centro Europea, dalla stessa Ince in collaborazione con Regione Fvg e Unione degli Istriani. Lo riferisce l'agenzia di stampa regionale del Friuli Venezia Giulia (Arc). Presenti all'evento, al fianco del segretario generale di Ince, Roberto Antonione, il vicesindaco di Trieste, Paolo Polidori, e il presidente dell'Unione degli Istriani, Massimiliano Lacota. "Diversamente da quanto accadeva in passato, il rischio oggi in Europa non è legato allo scoppio di nuovi conflitti armati - ha evidenziato il governatore - bensì all'ampliarsi delle disuguaglianze, sia tra i popoli che internamente alle singole comunità, a causa di speculazioni e assalti di carattere finanziario". (segue) (Res)