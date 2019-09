Giappone-Kosovo: presidente Thaci a colloquio con presidente parlamento Oshima

- Il presidente kosovaro Hashim Thaci è stato ricevuto oggi dal presidente del parlamento giapponese Tadamori Oshima. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtk", nell'incontro sono state discusse le possibilità di approfondire i rapporti di cooperazione bilaterali tra Kosovo e Giappone e il rafforzamento dei progetti congiunti tra i parlamenti di Pristina e Tokyo. Thaci ha ringraziato il Giappone per il "continuo sostegno" negli ultimi tre decenni, in particolare nel processo di costruzione dello Stato e nel rafforzamento della soggettività internazionale del Kosovo. Thaci ha inoltre elogiato l'iniziativa del premier giapponese Shinzo Abe, per una cooperazione rafforzata con i Balcani occidentali "lanciata in un periodo cruciale per il Kosovo e la regione". (segue) (Kop)