Repubblica Ceca-Kosovo: premier dimissionario Haradinaj, elezioni imminenti causa della mia assenza a Praga (3)

- La dichiarazione di ieri Zeman sulla volontà di ritirare il riconoscimento del Kosovo da parte della Repubblica Ceca, nonostante il tentativo di ridimensionare la questione da parte del ministero degli Esteri di Praga, sembra aver determinato uno strappo diplomatico. Le autorità del Kosovo hanno annunciato di aver annullato la loro partecipazione al summit in programma oggi a Praga tra i paesi del gruppo di Visegrad (Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Ungheria) e i paesi dei Balcani occidentali, proprio in seguito alle dichiarazioni di Zeman. Il ministro degli Esteri kosovaro Behjget Pacolli ha voluto comunque ridimensionare il caso ringraziando l'omologo ceco Tomas Petricek per il suo messaggio di sostegno, ricordando tramite Twitter che "la Repubblica Ceca è un amico e un forte partner del Kosovo". (Kop)