Visegrad: vertice capi di governo V4 e Balcani occidentali a Praga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capi di governo dell'area Visegrad (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria) hanno raggiunto Praga per un vertice con i leader dei Balcani occidentali. Lo riferisce l'emittente radiofonica "Cesky rozhlas". Il premier ceco Andrej Babis ha ricevuto gli omologhi Peter Pellegrini (Slovacchia), Mateusz Morawiecki (Polonia) e Viktor Orban (Ungheria), con i quali a partire dalle 10:30 ha discusso di temi europei, dalla composizione della nuova Commissione europea al bilancio post-2020, e di cambiamento climatico. Nel frattempo sono arrivati a Praga anche i capi di governo di Serbia, Macedonia del Nord, Albania, Montenegro e Bosnia-Erzegovina, alla presenza dei quali il vertice proseguirà ora con un pranzo di lavoro. Il Kosovo ha annunciato di non voler partecipare al summit in risposta a quanto dichiarato recentemente dal presidente ceco, Milos Zeman, sulla possibilità di ridiscutere il riconoscimento del paese da parte della Repubblica Ceca. (Vap)