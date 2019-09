Vaticano-Serbia: Papa Francesco riceve presidente serbo Vucic (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della riunione, Vucic ha dichiarato che le relazioni fra Serbia e Santa Sede sono contrassegnate da una compatibilità di posizioni nelle questioni rilevanti a livello internazionale. Si tratta innanzitutto, prosegue la nota di Belgrado, della questione della tutela del patrimonio cristiano e dei cristiani e dell'avanzamento dei loro diritti umani. A questo proposito Vucic ha indicato la straordinaria importanza della tutela, del rispetto e dell'avanzamento dei diritti degli abitanti cristiani e degli altri di etnia non albanese in Kosovo, della tutela e del rinnovo del patrimonio religioso e culturale serbo in Kosovo, ed in particolare delle chiese ortodosse e dei monasteri sotto tutela dell'Unesco. (segue) (Seb)