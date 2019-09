Speciale infrastrutture: Serbia, oggi firma accordo con Bei per finanziamento tratto autostrada Nis-Pristina

- E' prevista per oggi la firma dell'accordo fra il governo della Serba e la Banca europea per gli investimenti (Bei) per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'autostrada Nis-Merdare-Pristina. L'accordo era stato annunciato nei giorni scorsi dal ministro delle Infrastrutture della Serbia, Zorana Mihajlovic. "Firmiamo l'accordo per la costruzione di quest'autostrada come pure l'accordo per il finanziamento, per un valore di 100 milioni di euro, e l'accordo sull'erogazione di 40,6 milioni di euro per la prima sezione Nis-Plocnik, la cui costruzione comincerà l'anno prossimo", ha detto il ministro precisando che sempre nella giornata di oggi è previsto l'arrivo a Belgrado del commissario Ue ai Trasporti Violeta Bulc. (Seb)