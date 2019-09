Giappone-Kosovo: presidente Thaci a colloquio con governatore Tokyo (3)

- Il presidente kosovaro ha quindi commentato la recente apertura dell'ambasciata giapponese a Pristina, "un passo concreto nel rafforzamento di questa cooperazione". "Ora dobbiamo guardare alle opportunità per rafforzare il commercio e l'interscambio economico", ha dichiarato Thaci. Il presidente del Kosovo ha quindi ringraziato Oshima per la posizione del Giappone sul dialogo tra Pristina e Belgrado. "Credo che sotto la tua leadership il dialogo tra Kosovo e Serbia avrà successo", ha dichiarato Oshima rimarcando che Tokyo sostiene la pace e la stabilità nei Balcani occidentali. Oshima ha infine illustrato a Thaci i preparativi in corso per l'organizzazione delle Olimpiadi 2020 in Giappone. (Kop)