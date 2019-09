Serbia-Repubblica Ceca: presidente Zeman annuncia discussione su riconoscimento Kosovo, Vucic "grato" per amicizia (7)

- Vucic ha aggiunto che il paese ha dei buoni rapporti con la Nato e una positiva cooperazione, e che si sforzerà sempre di costruire buoni rapporti per fare in modo "che non si ripeta il 1999", anno del bombardamento dell'Alleanza sul suo territorio. "Le ferite del popolo serbo del 1999 non sono guarite", ha dichiarato Vucic aggiungendo che il paese vuole guardare al futuro. Il presidente ceco Zeman ha dichiarato che se la Serbia "continuerà in questa direzione" diventerà membro, un giorno, dell'Unione europea. "E allora non ci saranno problemi perché là c'è già l'Austria e a tutti è noto che l'Austria ha lo stesso modello (di neutralità militare), ha detto Zeman. (segue) (Seb)