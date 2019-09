Serbia: vicepremier Ljajic, questione Kosovo non è conclusa (2)

- La Repubblica Ceca potrebbe riesaminare la scelta operata in precedenza a favore del riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente: è quanto emerso dalla conferenza stampa seguita ieri all'incontro a Belgrado dei due capi di Stato di Repubblica Ceca e Serbia, rispettivamente Milos Zeman e Aleksandar Vucic. L'annuncio di una discussione sul tema è stato fatto dallo stesso Zeman. Il capo dello Stato ceco ha detto che porrà la questione il mese prossimo, nel corso di una riunione con i rappresentanti del potere politico del suo paese. Zeman ha precisato di non sostenere la decisione presa da Praga negli anni scorsi a favore di un riconoscimento del Kosovo. "Mi fa piacere che il ministro della Difesa Lubomir Metnar abbia dichiarato che è stato un errore riconoscere il Kosovo. Lui sarà probabilmente dalla mia parte, chi altro lo sarà lo vedremo", ha dichiarato Zeman. (segue) (Seb)