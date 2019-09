Serbia-Repubblica Ceca: presidente Zeman annuncia discussione su riconoscimento Kosovo, Vucic "grato" per amicizia (4)

- I ministri della Difesa, rispettivamente il serbo Aleksandar Vulin e il ceco Lubomir Metnar, hanno firmato un accordo per la cooperazione in campo militare. Un secondo accordo nel campo dell'innovazione è stato invece sottoscritto dal ministro serbo dell'Innovazione Nenad Popovic e dal ministro ceco dell'Industria Karel Havlicek, e prevede una cooperazione nel capo dell'intelligenza artificiale e della robotica. Sempre in giornata è avvenuta infine l'apertura di un business forum che ha contato la presenza dei maggiori esponenti del mondo economico e imprenditoriale dei due paesi. Dopo l'incontro con Vucic il presidente della Repubblica Ceca ha detto di tenere in alta considerazione l'amicizia con la Serbia. I due paesi, ha aggiunto Zeman, sono di media grandezza e hanno dei destini comuni. (segue) (Seb)