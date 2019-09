Kosovo: candidata premier Ldk Osmani, già pronto un programma di governo

- La Lega democratica del Kosovo (Ldk) ha già preparato il suo programma di governo e questo sarà presentato ufficialmente nei prossimi giorni. Lo ha detto la candidata premier dell'Ldk alle elezioni del 6 ottobre, Vjosa Osmani, secondo quanto riferisce l'emittente "Rtk". Osmani ha anticipato che l'Ldk, in caso di vittoria elettorale, allocherà una parte dei fondi per rinnovare le infrastrutture e il sistema sanitario. "Gli investimenti nel capitale umano sono essenziali", ha dichiarato Osmani secondo cui un altro punto chiave del programma dell'Ldk è relativo al miglioramento della condizioni economica delle donne kosovare nel mondo del lavoro. "Non saremo ricordati per le autostrade ma per l'istruzione, le famiglie e la sanità", ha detto l'esponente del partito d'opposizione individuando cinque pilastri dell'azione dell'Ldk: Stato di diritto, famiglia, occupazione, istruzione e sanità, senza dimenticare le partnership internazionali. (segue) (Kop)