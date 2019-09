Giappone-Kosovo: presidente Thaci invita imprenditori giapponesi ad investire nel paese

- Il presidente kosovaro Hashim Thaci, in visita in Giappone, ha visitato gli stabilimenti della casa automobilistica Toyota e la sede della più grande Federazione delle imprese giapponesi Keidanren, dove ha illustrato le opportunità di investimento in Kosovo. "Ora è tempo per un più grande interscambio commerciale tra i due paesi", ha dichiarato Thaci invitando gli imprenditori nipponici ad investire nel paese balcanico considerando che ha "una popolazione giovane e qualificata, una legge sugli investimenti strategici, una buona rete di infrastrutture e una posizione geografica strategica in Europa". (Kop)