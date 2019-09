Serbia-Usa: ambasciatore Scott, questione kosovara tra i maggiori ostacoli in relazioni

- La questione del Kosovo è uno dei maggiori ostacoli nelle relazioni tra Stati Uniti e Serbia. Lo ha dichiarato l’ambasciatore Usa a Belgrado, Kyle Scott, secondo quanto riferito dal quotidiano kosovaro “Koha”. Scott ha aggiunto che Washington si aspetta che il nuovo governo kosovaro, che si formerà a seguito delle elezioni in programma il 6 ottobre, sospenda i dazi sulle merci serbe. “Speriamo che dopo le elezioni in Kosovo, torneremo agli sforzi per trovare una soluzione a lungo termine che contribuirà alla pace nella regione”, ha affermato il diplomatico. Il primo ministro uscente del Kosovo, Ramush Haradinaj, nel frattempo ha ribadito che la misura dei dazi non sarà revocata fino a quando la Serbia non riconoscerà l'indipendenza del Kosovo. (segue) (Kop)