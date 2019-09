Serbia-Repubblica Ceca: presidente Vucic, grato a omologo Zeman per posizione su Kosovo (2)

- Il presidente della Repubblica Ceca Milos Zeman esaminerà la possibilità di un ritiro del riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo da parte del suo paese, come ha affermato oggi nel corso di una conferenza stampa tenuta in occasione della sua visita ufficiale a Belgrado. Zeman ha detto che porrà la questione il mese prossimo, nel corso di una riunione con i rappresentanti del potere politico del suo paese. Zeman ha precisato di non sostenere la decisione presa da Praga negli anni scorsi a favore di un riconoscimento del Kosovo. "Mi fa piacere che il ministro della Difesa Lubomir Metnar abbia dichiarato che è stato un errore riconoscere il Kosovo. Lui sarà probabilmente dalla mia parte, staremo a vedere chi altro lo sarà", ha dichiarato Zeman. (Seb)