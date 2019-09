I fatti del giorno - Balcani (2)

- Serbia-Repubblica Ceca: prosegue visita presidente Zeman a Belgrado, oggi incontro bilaterale con Vucic - Prosegue la visita ufficiale in Serbia del presidente della Repubblica Ceca, Milos Zeman. Secondo quanto riporta la stampa di Belgrado, nella giornata di oggi è previsto un colloquio a due con l'omologo serbo Aleksandar Vucic, a cui seguirà l'assemblea plenaria delle delegazioni governative dei due paesi e la firma di alcuni accordi bilaterali. Sempre in giornata è prevista infine l'apertura di un business forum che conterà la presenza delle maggiori imprese dei due paesi. Zeman è atterrato ieri pomeriggio all'aeroporto Nikola Tesla di Belgrado, dove ad attenderlo era il capo dello Stato serbo. Successivamente i due presidenti si sono recati presso il Monumento ai caduti della Prima guerra mondiale per depositare una corona di fiori. Le relazioni fra la Serbia e la Repubblica Ceca sono "ai massimi livelli", ha scritto ieri il presidente Aleksandar Vucic sul proprio profilo Instagram. Il presidente Zeman ha detto al suo arrivo di amare "la Serbia e il popolo serbo, ma non anche il Kosovo". Secondo una nota della presidenza serba della Repubblica, la visita di Zeman terminerà il 12 settembre. (segue) (Res)