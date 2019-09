Serbia-Repubblica Ceca: presidente Vucic, grato a omologo Zeman per posizione su Kosovo

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha espresso il proprio ringraziamento per la posizione dell'omologo ceco, Milos Zeman, riguardo alla questione del Kosovo. In una conferenza stampa congiunta tenuta dai due capi di Stato a Belgrado, Zeman ha annunciato che condurrà dei colloqui esplorativi per la possibilità di un ritiro del riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo da parte del suo paese nel corso di una riunione con i rappresentanti del potere politico del suo paese, fissata il mese prossimo. "Non mi aspettavo una tale iniziativa. Sono molto grato per il fatto che si senta la sua voce", ha detto Vucic. La voce di Zeman, ha aggiunto il presidente serbo, si "sente fin da lontano" e le sue parole arriveranno fino alle orecchie dell'Europa. In questo modo si capirà, ha detto ancora Vucic, che le cose non sono "bianche o nere" come le si vuole dipingere. "Ho detto che solo con il compromesso, e non con un ultimatum, possiamo arrivare alla soluzione dei problemi", ha detto infine Vucic. (segue) (Seb)